الجماهير الهلالية تحاصر القاسم بهدف الشوط الثالث !

المواطن - الرياض

استرجعت الجماهير الرياضية وخاصة الهلالية بكثافة ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي حديث رئيس التعاون محمد القاسم بعد مباراة فريقه أمام الهلال بالجولة 15 والتي وصف فيها هدف التعادل الهلالي والذي جاء عند الدقيقة 96 بأنه قد جاء في الشوط الثالث !! كناية عن انتهاء الوقت الأصلي للمباراة وتمديد الحكم للوقت والذي اعتبره القاسم ساخرًا شوطًا ثالثًا وقد قوبل التصريح وقتها بغضب عارم من الجماهير الهلالية.

واليوم تكرر السيناريو ولكن لمصلحة التعاون وبشكل أقوى وضد الغريم التقليدي الرائد في ديربي القصيم التاريخي، حيث جاء هدف فوز التعاون في الدقيقة 98 ، وهو ما جعل الجماهير الهلالية تستغل الموقف مباشرة وتعود مرة أخرى لمماحكة رئيس التعاون واستفزازه بتوقيت هدف فريقه اليوم وهل يعتبره قد أتى في الشوط الثالث أيضًا؟!