الجماهير سلاح #الاتحاد لتجاوز عقبة #الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

يعول نادي الاتحاد كثيرًا على دعم جماهيره، لتحقيق الفوز على الفيحاء في الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الجمعة، مباراة الاتحاد ضد الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ23.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر، توفير 30 ألف علم باللون الأصفر في كامل مدرج الذهب خلال مباراة الفيحاء غدًا، بالإضافة إلى الأعلام الكبيرة التي سيتم رفعها خلف المرمى الشمالي للملعب مع أدوات التشجيع الأخرى.

كما حفز نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الجماهير لشراء تذاكر مباراة الفيحاء المقبلة، وقال: “حضوركم مُهم، ودوركم أهم”، كما نشر صورة للجمهور في المدرجات، وعلق قائلًا: “هذه عادة وفاء فينا”.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دعم جماهيري كبير خلال مباراة الفيحاء غدًا، لانتزاع الثلاث نقاط، والابتعاد عن المراكز المتأخرة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيحاء صاحب المركز الـ13.