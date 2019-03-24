الجوز يحارب السرطان وينشط الذاكرة وفوائد أخرى

المواطن - متابعة

الجوز من المكسرات التي لها العديد من الفوائد الصحية فيما يتعلق بتحسين التمثيل الغذائي وتنشيط الذاكرة وتحسين أداء الدورة الدموية بشكل عام.

يمتلك الجوز قدرة كبيرة على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الدم الذي يساعد على الوقاية من الجلطات.

الجوز وخفض LDL

وقد وجدت العديد من الدراسات التي فحصت تأثير المكسرات على الصحة عموماً، أن استهلاك المكسرات والتي من بينها الجوز كجزء من النظام الغذائي قد يقلل من مستويات LDL (الكوليسترول السيئ) في الدم حيث إن المستويات العالية من LDL في الدم هي أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب.

كما يساعد تناول الجوز على رفع مستوى السيرتونين وهو مادة كيميائية في الجهاز العصبي تعمل على تثبيط الشهية، تحسين المزاج، تحسين صحة القلب.

ويساعد تناول الجوز وغيره من المكسرات على تخفيض مخاطر السمنة إذا ما تم تناوله بالكمية المعقولة “30 جم” يوميا كما يوصى بالاستهلاك المنتظم للمكسرات الغنية بالدهون الصحية الأحماض الدهنية غير المشبعة ومضادات الأكسدة لمكافحة الاضطرابات المتعلقة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

الجوز مصدر أوميجا 3

ويعتبر الجوز مصدرًا جيدًا للشكل النباتي لأحماض أوميجا 3 ، مما قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فقد أظهرت دراسات أن كل غرام من الأحماض النباتية الموجودة به إذا تم تناوله يوميًا يقلل من خطر الوفاة من أمراض القلب بنسبة 10 ٪.

الجوز يقلل من خطر بعض السرطانات

تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن تناول الجوز قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا وسرطان القولون والمستقيم.

ولكن على الرغم من ذلك هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات البشرية لتأكيد آثار تناول الجوز على تقليل خطر هذه السرطانات وغيرها.