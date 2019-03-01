الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في البقع بصعدة

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في البقع بصعدة

2019/03/01
الساعة 6:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استعادت وحدات من الجيش اليمني مسنودة بطيران التحالف العربي مواقع جديدة في جبهة البقع بمحافظة صعدة، عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد لواء مهام الاقتحامات (126) في الجيش اليمني العميد عبداللطيف الضبياني: إن وحدات من الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي حررت جبال البتيرا ومسيل الفرع المطلة على سلسلة قرى وائلة ومركز عمليات البتيرا الذي كانت تتمركز فيه ميليشيا الإرهاب لإدارة العمليات العسكرية في غرب البقع.

وذكر المصدر- بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير آليات عسكرية.



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