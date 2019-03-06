الجيش اليمني يسحق الحوثي ويتقدم في مواقع جديدة بصعدة

المواطن - الرياض

أكد الجيش الوطني اليمني أنه تمكن مسنودًا بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، من تحرير، مواقع جديدة في منطقة مسن القد في مديرية رازح بمحافظة صعدة، عقب معارك تكبّدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر بشرية كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن قوات اللواء السابع حرس حدود والسادس والواجب، سيطرت ناريًّا على قرى: شعبان، وغمار، ومعتق، وسوار بني معين، وجبل الأذناب في منطقة مسن القد.

وأفاد بأن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية عددًا من عناصر الميليشيا الحوثية، أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع الجيش الوطني؛ مما أسفر عن مقتل ستة منهم.

وأضاف أن المقاتلات دمّرت بغارة أخرى مخزن أسلحة للميليشيا في المنطقة ذاتها، واستهدفت غارة ثالثة مدفعًا عيار ٢٣ للميليشيا في منطقة بني معين.