الحرس الثوري يعترف بتجنيد 200 ألف عنصر في العراق وسوريا

المواطن - متابعة

اعترف الحرس الثوري الإيراني أنه جند حوال 200 ألف عنصر في العراق وسوريا خلال السنوات الأخيرة.

وقال قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري إن الميليشيا الإرهابية جندت 100 ألف فرد في العراق ومثلهم في سوريا.

وتابع: أن قوات إيرانية ذهبت للعراق لنقل التجارب الإيرانية وتنظيم المجندين.

والمعروف أن طهران تقوم بتسليح ميليشيات ودعمها مالياً، حيث تقوم هذه الميليشيات بالضغط على القرار السياسي في بغداد.

وصنفت الولايات المتحدة بعض هذه الميليشيات إرهابية، وكان آخرها حركة النجباء التي تعتبر إحدى أذرع السياسة الإيرانية في العراق.

وفي سوريا تدعم إيران نظام بشار الأسد، حيث قامت بإرسال ميليشيات من دول مختلفة ومنها أفغانستان وباكستان تحت عناوين لواء زينبيون وكتائب فاطميون.