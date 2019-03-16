الحزم ضد الاتحاد .. العميد يعزف ألحان التألق ويقترب من تحقيق حلم لؤي ناظر

المواطن - محمد سمعه

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أداءً أكثر من رائع في مباراة الحزم ضد الاتحاد، والتي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وبحث العميد خلال مباراة الحزم ضد الاتحاد عن تحقيق الفوز والنقاط الثلاث؛ وذلك للاقتراب شيئًا فشيء من البقاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد أجمل ما في مباراة الحزم ضد الاتحاد، هو التناغم الظاهر والواضح بين لاعبي نادي الاتحاد، خاصة أن ظاهرة الانسجام والراحة النفسية ظهرت بقوة بين نجوم فريق الاتحاد بعد قدوم المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

ويذكر أن مباراة الحزم ضد الاتحاد كانت انتهت بفوز العميد بثلاثية دون رد، حيث سجل لنمر جدة كل من” مروان دا كوستا واللاعب فهد المولد والنجم التشيلي كارلوس فيلانويفا”.

ويقترب العميد بعد فوزه ببراعة في مباراة الحزم ضد الاتحاد من تحقيق حلم رئيس النادي لؤي ناظر، حيث سبق لناظر أن صرح قبل مباراة الحزم ضد الاتحاد، وقال بأن العميد يحتاج من 32 إلى 35 نقطة للبقاء في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن العميد نجح في الوصول إلى النقطة رقم 22 في المركز الثالث عشر بعد الفوز في مباراة الحزم ضد الاتحاد، بينما تجمد رصيد نادي الحزم عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأصبح العميد حاليًّا يحتاج للحصول على 13 نقطة بعد فوزه في مباراة الحزم ضد الاتحاد لضمان البقاء في دوري المحترفين مع تبقي ست جولات على نهاية بطولة الدوري.

وكان الاتحاد بحاجة ماسة للفوز في مباراة الحزم ضد الاتحاد، خاصة بعد خسارته من فريق الوحدة الإماراتي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويستعد العميد بعد فوزه في مباراة الحزم ضد الاتحاد، لمواجهة النادي الفيصلي في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري.