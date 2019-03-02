الحزم_الفيحاء يبحثان عن الفوز الأول في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم نظيره الفيحاء اليوم، في ختام منافسات الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الحزم والفيحاء مباراة واحدة فقط في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز الأول في تاريخ مواجهاتهم.

ويدخل الحزم والفيحاء مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، للابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز الـ12 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.