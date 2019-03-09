الحصيني: البسوا ولبسوا عيالكم شتويًّا متوسطًا

المواطن - الرياض

كشف خبراء الأرصاد، اليوم السبت، توقعاتهم لحالة الطقس في المملكة خلال الأيام المقبلة.

وقال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني: الرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف والمنطقة الشمالية وتبوك والمرتفعات الغربية والجنوبية.. البسوا ولبسوا عيالكم شتوي متوسط وثقيلة شمالًا، متوقع استمرار الأجواء الباردة في الصباح والليل مع اعتدال في وسط النهار حتى الثلاثاء، ثم ارتفاع في الحرارة من 5 إلى 7 درجات مئوية.

من جهته، أكد حسن كراني خبير الأرصاد أن درجات الحرارة الصغرى كانت فجر اليوم السبت تقارب ودون الصفر على الشمال، مع تكوُّن ضباب وصقيع على المسطحات المائية والأسطح الخضراء، مع تعمق الكتلة وصباح يوم غد الأحد على الشمال، والوسطى، والغربية، والشرقية بصحبة رياح نشطة، وبعدها تأخذ بالتراجع وتستمر في تراجعها حتى نهاية الأحد.