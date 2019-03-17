الحكم الإماراتي يُثير الجدل.. وجماهير #الأهلي تمنحه لقب رجل المباراة

المواطن - مروة نبيل

أثار الحكم الإماراتي عمار الجنيبي، الذي أدار لقاء الهلال ضد الأهلي اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، غضب جماهير الراقي التي منحته لقب رجل المباراة بعدما حرم فريقهم من أكثر من لعبة مؤثرة.

وانتهت مباراة الهلال ضد الأهلي التي أُقيمت على استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، بفوز الزعيم بهدف دون رد سجله جوناثان سوريانو، وستُقام مواجهة الإياب في ملعب الجوهرة المشعة، يوم 15 من شهر أبريل المقبل.

وأكدت جماهير الراقي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الحكم الإماراتي يستحق لقب رجل المباراة اليوم، بعدما تجاهل احتساب 3 ركلات جزاء لصالح الأهلي، بجانب احتسابه لهدف الهلال رغم أنه تسلل من وجهة نظرهم.

وشهد لقاء الهلال ضد الأهلي أكثر من لعبة جدلية، حيث طالب لاعبو الراقي الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 18 إثر لمس لاعب الزعيم للكرة بيده، إلا أن الحكم الإماراتي لم يحتسبها بعد اللجوء لتقنية الفيديو “VAR”.

وعاد لاعبو الراقي؛ وطالبوا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 80 من أحداث مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، بعد لمس محمد البريك للكرة بيده، ولكن الحكم الإماراتي طلب باستئناف اللعب بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو أيضًا.

وكانت اللعبة الجدلية الثالثة والأبرز في مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، عندما احتسب الحكم الإماراتي ركلة جزاء لصالح الراقي بعد عرقلة حسين المقهوي، إلا أنه تراجع عن قراره بعد اللجوء إلى الـ”VAR”.