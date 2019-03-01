الحكومة اليمنية تدعو إيران إلى التوقف عن دعم الحوثيين

المواطن - واس

دعا وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إيران إلى الالتزام بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي والتوقف عن دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالأموال والأسلحة والتوقف عن زعزعة أمن المنطقة من خلال دعم الجماعات المسلحة وانتهاج سياسة احترام حق الجوار، والالتزام بمبادئ القانون الدولي.

واستعرض اليماني، في كلمة اليمن بالمؤتمر الوزاري الـ46 لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، التطورات السياسية والإنسانية في بلاده، وما يعانيه من أزمة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم وحرب أشعلتها ميليشيات الحوثي لفرض معتقداتها على الغالبية العظمى من الشعب اليمني، مؤكدًا أن الميليشيات الانقلابية لا زالت تماطل وتراوغ في تنفيذ تلك الاتفاقات، وترفض مبدأ الانسحاب وفتح الممرات الإنسانية وتعيق عمل الأمم المتحدة رغم مضى أكثر من شهرين ونصف على إعلان اتفاق ستكهولم، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال اليماني: “إن الحكومة الشرعية لا تقر بمبدأ الفشل في تنفيذ مخرجات السويد لأن الفشل سيعيدنا إلى مربع الحرب في الحديدة وسيسقط الزخم الذي ترتب عنه اتفاقات ستوكهولم والدعم الدولي غير المحدود لحل الأزمة اليمنية”.