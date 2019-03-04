الخارجية: إصدار 12 مليون تأشيرة خلال العام الماضي

المواطن - الرياض

كشف خالد القحطاني، مستشار الإدارة العامة للتأشيرات بوزارة الخارجية، عن وجود ربط إلكتروني وتكامل بين وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني، منوهًا إلى تكامل البيانات من خلال ذلك الربط، وإرسالها للجوازات والمنافذ، مشيرًا في ذات الصدد إلى إصدار 12 مليون تأشيرة خلال العام الماضي، ويستغرق إصدار التأشيرة مكتملة الشروط 24 ساعة.

ولفت خلال الجلسة الثالثة لملتقى الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، بعنوان “وزارة الخارجية والاستقدام.. الشراكة والتنظيمات ودور الوزارة المساند”، إلى وجود دليل إلكتروني في جميع بعثات المملكة في الخارج.

من جهته، قال السفير الدكتور محمد الشمري مدير عام شؤون الوافدين بوزارة الخارجية: “إن قوانين بعض الدول المصدرة للعمالة تجرم تصدير عمالتها للأفراد دون شركات الاستقدام، وأن تأشيرات الزيارة يسمح بها في المملكة العربية السعودية لجميع الدول”.

من جهته، أشار عبدالرحمن العكرش، نائب مدير إدارة الأنظمة والتعليمات في وزارة الخارجية، إلى ربط نظام مساند مع نظام وزارة الخارجية، ووجود التفويض الإلكتروني في عملية الاستقدام، لافتًا إلى إيقاف الوكالة الشرعية في قطاع الاستقدام؛ بسبب التزوير، حيث يستغرق إلى قرابة الأسبوع.

وفي السياق ذاته، لفت حمد البيشان، رئيس مجلس إدارة مكتب حمد البيشان، إلى أن نظام البصمة للمرحلين غير مفعل في البعثات الخارجية.

ويصاحب فعاليات الملتقى 15 ورشة عمل، يقدمها مختصون ومستثمرون ورؤساء تنفيذيون ومسؤولو الوزارات ذات العلاقة في القطاع.

ويفتح الملتقى أبوابه مجانًا للجمهور والباحثين عن الخدمات المتميزة طيلة أربعة أيام من الحادية عشرة صباحًا إلى الحادية عشرة ليلًا بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.