الخدمة المدنية تدفع بالكفاءات الشابة لقيادة فرعي الوزارة في منطقتين

المواطن - الرياض

أصدرت وزارة الخدمة المدنية قراراً بتكليف الأستاذ فهد بن محمد العصيمي مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، وتكليف الأستاذة نوير بنت غانم العجمي مساعداً لمدير عام الفرع.

كما أصدرت الوزارة قراراً بتكليف الأستاذ حمود بن عيسى الشريدة مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، والأستاذة منال بنت سليمان العمر مساعداً لمدير عام الفرع.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الخدمة المدنية في دعم الكفاءات الشابة وتمكينهم من تقلّد المناصب القيادية في الوزارة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين؛ أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تُعد القيادات الجديدة من الكفاءات الوطنية المتميزة من أبناء الوزارة الذين تحفل سيرهم الذاتية بالعديد من الإنجازات الوظيفية والمهنية. متمنين لهم التوفيق والعون في مهامهم الجديدة.