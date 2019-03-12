الخدمة المدنية : 4 شروط لترقية الموظف مرتبتين استثنائيًا

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية توضيحاً بخصوص (الترقية الاستثنائية) في اللائحة الجديدة (لائحة الموارد البشرية).

وكشفت وزارة الخدمة المدنية عبر حسابها الرسمي في تويتر عن (إتاحة ترقية الموظفين المتميزين استثنائياً لمرتبتين أعلى بموافقة الوزير المختص وبشروط محددة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الترقية الاستثنائية:

– الترقية لمرتبتين أعلى من مرتبة الموظف بعد موافقة الوزير المختص، يُمكن ترقية الموظف استثناءً على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من مرتبته المثبت عليها، بالشروط التالي:

1- أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المُراد ترقيته لها.

2- أن يكون حاصلاً على نتيجة تقييم أداء وظيفي في السنة الأخيرة بما لا يقل عن (ممتاز) أو ما يعادله.

3- ألا يتجاوز عمره 55 سنة.

4- أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.

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