الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 78 مليار دولار

الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 78 مليار دولار

2019/03/07
الساعة 11:14 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 78 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 38 مليار دولار يوم الاثنين المقبل، وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 24 مليار دولار يوم الثلاثاء المقبل، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات مدتها 30 عاما بقيمة 16 مليار دولار يوم الأربعاء المقبل.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد باعت في الشهر الماضي كمية السندات طويلة الأجل بقيمة إجمالية 113 مليار دولار.

وشمل الطرح السابق سندات مدتها عامان بقيمة 40 مليار دولار، وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 41 مليار دولار، وسندات مدتها 7 سنوات بقيمة 32 مليار دولار.



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