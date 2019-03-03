الخطوط القطرية تتجه للطبخ والأزياء بعد خسائر رحلاتها!

المواطن - الرياض

أضحت الخطوط القطرية منصة طبخ وعروض أزياء وتنظيم رحلات برية، بعد الركود القاتل الذي أصابها بعد القطيعة الرباعية لها قبل ما يزيد عن عام ونصف.

وانعكاسًا لحالة الركود وتوقف رحلاتها وأنشطتها حول العالم بسبب عزوف المسافرين عنها في ظل فضيحة دعم النظام القطري للإرهاب تحولت الخطوط الجوية القطرية إلى تنظيم ورعاية فعاليات “الطبخ” وتنظيم رحلات برية، بالإضافة إلى استضافة عروض أزياء نسائية على متن طائراتها.

والشهر الماضي، تحدث السفير القطري لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، عن الخسائر التي تكبدتها الخطوط الجوية القطرية على مدار أكثر من عام ونصف العام من المقاطعة، جراء الحظر الجوي للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، على الطائرات القطرية التي تدخل أجواء الدول الأربع.

وقال العطية: إن تكلفة رحلات طيران الخطوط القطرية ارتفعت بشكل كبير منذ المقاطعة، إذ أصبحت الطائرات تتبع مسارات أطول لتجنب أجواء دول المقاطعة، الأمر الذي كبّدها خسائر فادحة، وفضلًا عن ذلك، فقد خسرت الخطوط الجوية القطرية الكثير من زبائنها على مدار عام ونصف العام من المقاطعة، فقد أجبرت على إلغاء العديد من رحلاتها، كما غيرت الكثير من مسارات رحلاتها.