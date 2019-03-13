الخميس.. انطلاق الجولة الـ24 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الخميس، بمباراتين.

ويستضيف الفيصلي نظيره القادسية، عند الساعة 6:45 مساءً، على ملعب نادي مدينة المجمعة الرياضية، ويأمل العنابي استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد الثلاث نقاط، فيما يطمح الفريق القدساوي لتحسين نتائجه.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الثامن في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع القادسية في المركز الـ11 برصيد 24 نقطة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضيفًا على التعاون، عند الساعة 8:15 مساءً، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويسعى سكري القصيم للاستمرار في انتصاراته، فيما يأمل النموذجي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، فيما يتواجد الفتح في المركز السابع بـ32 نقطة.