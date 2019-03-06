الخميس .. انطلاق مباريات الجولة الـ23 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعة

تنطلق غدًا منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وستقام يوم الخميس مباراتان، حيث ستكون المباراة الأولى بين فريقي الشباب والفيصلي وتنطلق في تمام الساعة الـ6:40 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز”.

بينما ستكون المباراة الثانية بين فريقي التعاون والرائد، حيث تُقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

وتقام يوم الجمعة أربع مباريات في بطولة الدوري حيث يواجه القادسية فريق الأهلي في تمام الساعة الـ3:40 عصرًا على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

وسيواجه النصر فريق الاتفاق على ملعب الملك فهد الدولي في تمام الساعة الـ6:40 مساءً، كما سيخوض الهلال مباراة قوية ضد نادي الوحدة في الثامنة والنصف مساءً على ملعب جامعة الملك سعود.

وتُختتم مباريات يوم الجمعة بلقاء الاتحاد والفيحاء في الثامنة والنصف مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويذكر أن مباريات الجولة الـ23 ستنتهي يوم السبت المقبل بمباراتين، حيث يواجه الفتح فريق الباطن في تمام الساعة الـ3:40 عصرًا على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.

وسيواجه الحزم فريق أحد على ملعب نادي الحزم في الرابعة عصرًا.