الدحيل يتعادل.. ونادي #الهلال يرد سريعًا بهدفين

المواطن - مروة نبيل

نجح الدحيل القطري في تسجيل هدف التعادل في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الدقيقة 75، عن طريق لاعبه شويا ناكيجاما.

ولم ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لهز شباك الدحيل القطري مُجددًا، حيث سجل علي آل بليهي هدف التقدم للزعيم في الدقيقة 77.

وبعد مرور دقيقتين فقط على هدف آل بليهي في شباك الدحيل القطري، عزز الفرنسي بافيتيمبي غوميز تقدم الهلال بهدف ثالث في الدقيقة 79.

وكان البرازيلي كارلوس إدواردو قد فض اشتباك التعادل السلبي، وسجل الهدف الأول في شباك الدحيل القطري من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 26.

ويلعب الهلال ضد الدحيل القطري الآن على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم للحفاظ على تقدمه في مباراة الهلال ضد الدحيل القطري اليوم، وخطف الثلاث نقاط؛ للانفراد بصدارة المجموعة الثالثة في البطولة الآسيوية، بعد فوزه على العين الإماراتي بهدف دون رد.