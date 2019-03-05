الدولار يرتفع بفعل الآمال في اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

المواطن - متابعة

ارتفع سعر الدولار، أمس الاثنين، مقابل سلة عملات كبرى، وسط مراهنة المتعاملين على أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم.

وربح الدولار للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 بالمائة إلى 96.678.، فيما زاد اليوان الصيني 0.08 بالمائة مسجلًا 6.7097 يوان للدولار في التعاملات الخارجية، ليقترب من أعلى مستوى في 7 أشهر ونصف الشهر، والذي بلغ 6.6737 الأسبوع الماضي.

وانخفض اليورو 0.33 بالمائة إلى 1.1331 دولار.

ومقابل الين، حوم الدولار حول أعلى مستوى في 10 أسابيع عند 112.08 ين الذي بلغه يوم الجمعة، وسجل في أحدث قراءة 111.73 ين بانخفاض طفيف خلال أمس الاثنين.