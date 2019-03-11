الدولار يهبط والإسترليني يقفز

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انخفض الدولار في تعاملات يوم أمس الاثنين، بعد نشر بيانات لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة جاءت متباينة، بينما قفز الجنيه الإسترليني بعد أن توجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى ستراسبورج في محاولة أخيرة لتجنب هزيمة أخرى في البرلمان البريطاني فيما يتعلق باتفاقها للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الإسترليني 1.1% بعد هبوط في الجلسات الثماني الأخيرة، وبلغ أعلى مستوى خلال أمس الاثنين عند 1.317 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم 6 عملات، بعض الشيء وسجل انخفاضًا بلغ 0.1 بالمائة إلى 97.208 في أحدث قراءة.

وارتفع اليورو قليلًا مع تحرك الدولار وسجل زيادة بلغت 0.04 بالمائة إلى 1.124 دولار.