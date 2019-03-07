الذهب مستقر بفعل دولار قوي قبيل اجتماع المركزي الأوروبي

المواطن - واس

استقرت أسعار الذهب اليوم مع تداول الدولار قرب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين.

وفي الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 % إلى 1284.59 دولار للأوقية (الأونصة) وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع المعدن 0.1 % مسجلا 1288.34 دولار للأوقية.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1284.90 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.3 % في المعاملات الفورية إلى 1533.36 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة 0.2 % إلى 15.04 دولار للأوقية, فيما تراجع البلاتين 0.2 % إلى 825.33 دولار للأوقية بعد أن لامس أقل مستوى له منذ 22 فبراير عند 818.50 دولار في وقت سابق من اليوم.