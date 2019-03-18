الذهب يرتفع لليوم الثاني مع انخفاض الدولار

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، أمس الاثنين، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار بعد أن عززت بيانات سلبية في الولايات المتحدة فرص أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تبنى موقف يميل إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1303.92 دولار للأوقية (الأونصة)، وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة إلى 1303.80 دولار للأوقية.

وسيبدأ البنك المركزي الأمريكي اجتماعه للنظر في أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، وسينتهي الاجتماع بمؤتمر صحفي يعقده البنك يوم الأربعاء، وفقًا لوكالة “رويترز”.