الذهب يرتفع لليوم الثاني مع انخفاض الدولار

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، اليوم، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار بعد أن عززت بيانات سلبية في الولايات المتحدة فرص أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” إلى تبنى موقف يميل إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1303.92 دولار للأوقية بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش. وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1303.80 دولار للأوقية.

وسيبدأ البنك المركزي الأمريكي اجتماعه للنظر في أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، وسينتهي الاجتماع بمؤتمر صحفي يعقده البنك يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في فبراير، وبلوغ أنشطة المصانع في ولاية نيويورك أدنى مستوى في عامين تقريبا في هذا الشهر، مما يبرهن على أهمية موقف المركزي الأمريكي في التحلي بالصبر بشأن إجراء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام.

وتتوقع الأسواق حاليا عدم رفع أسعار الفائدة هذا العام، حتى أنها تعزز رهانات على خفض للفائدة في 2020.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1562.01 دولار للأوقية، بالقرب من المستوى المرتفع القياسي الذي بلغه في الجلسة السابقة عند 1567.50 دولار.

وزادت الفضة 0.4% إلى 15.33 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 832.25 دولار للأوقية.