الذهب يهبط بفعل بيانات تجزئة أمريكية قوية وتعافي الأسهم

المواطن - متابعة

هبط الذهب يوم أمس الاثنين، ليبتعد عن مستوى 1300 دولار للأوقية الذي تجاوزه لفترة وجيزة في الجلسة السابقة، مع ارتفاع الأسهم العالمية في أعقاب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الأقوى من المتوقع، والتي أُعلنت الأسبوع الماضي وهدأت بعض المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 1292.21 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما هبط المعدن الأصفر 0.6 بالمائة في تسوية العقود الآجلة في الولايات المتحدة إلى 1291.10 دولار للأوقية.

وزادت مبيعات التجزئة الأمريكية 0.2 بالمائة في يناير مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاد ببقائها دون تغيير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.6 بالمائة عند 1538.01 دولار للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.1 بالمائة عند 15.29 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 816.25 دولار للأوقية، بعد أن كان قد لامس أدنى مستوياته منذ 19 فبراير عند 803.50 دولار في وقت سابق من يوم الاثنين.