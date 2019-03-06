الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية

المواطن - متابعة

هبطت أسعار الذهب يوم أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى في أكثر من 5 أسابيع، مع ارتفاع الدولار بفعل بيانات اقتصادية أقوى من التوقعات وارتفاع العائد على السندات الأمريكية.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.1 بالمائة إلى 1285.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمائة في التسوية إلى 1284.7 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل العملات المناظرة مدعوما ببيانات قوية حول مبيعات المنازل الجديدة والقطاعات الخدمية في الولايات المتحدة، وهو ما قلل المخاوف بشأن حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي الأمريكي.

ومن بين المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة مسجلة 15.12 دولار للأوقية.

وكانت الفضة هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ 27 ديسمبر عند 15.01 دولار للأوقية.