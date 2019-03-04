الرئيس التونسي يستقبل وزير الداخلية ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية

المواطن - واس

استقبل فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية في القصر الرئاسي بقرطاج اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الدورة السادسة والثلاثين للمجلس.

ونقل سمو وزير الداخلية في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، لفخامته، وتمنياتهما -حفظهما الله- لجمهورية تونس حكومة وشعباً دوام الرقي والتقدم والازدهار.

وقدم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال باسمه واسم أعضاء مجلس وزراء الداخلية العرب الشكر والتقدير لفخامة الرئيس التونسي على رعايته للدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس أمس الأحد ، مشيراً سموه إلى أن هذه الرعاية تترجم حرص فخامته على دعم العمل الأمني العربي المشترك.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعقب الاستقبال ، التقطت الصور التذكارية لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب مع فخامة الرئيس التونسي .

حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية .