الرباعية ووعد أمرابط تُشعل أجواء ديربي #الهلال و #النصر

المواطن - محمد سمعه

سيكون ديربي الهلال والنصر المقبل في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ديربي مثيرًا ومختلفًا عن المباريات السابقة بين الفريقين؛ نظرًا لوجود تطورات جديدة على الساحة الكروية تجعله الأمتع والأميز.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث أقيمت المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

وعد أمرابط يُشعل الأجواء:

ويُعتبر الحادثة الأولى والتي ستُضفي جو من الإثارة على ديربي الرياض بين الهلال والنصر هو وعد اللاعب المغربي نور الدين أمرابط لأحد جماهير النصر بأن العالمي سيهزم الوحدة والهلال من أجل الصدارة في بطولة الدوري، حيث نجح النصر في تحقيق الجزء الأول من المهمة وهو الفوز على الوحدة.

كما أن تقليص الفارق النقاط بين الهلال والنصر إلى نقطة واحدة لمصلحة الهلال، سيجعل مباراة الديربي المقبلة مباراة نارية بمعنى الكلمة، حيث إذا فاز الهلال فسيتسع الفارق بينه وبين النصر إلى أربع نقاط، وإذا فاز النصر فسيكون الفارق بينه وبين الهلال نقطتين.

وأرسل نادي النصر رسالة قوية لجاره الهلال، قوامها أن الفوز برباعية دون رد على نادي الوحدة تجعل النصر مستعد هجوميًّا لزيارة شباك الهلال في أكثر من مناسبة، حيث ستُقام المباراة على ملعب الملز معقل النصر يوم 29 مارس الجاري.

وكان النصر خسر في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا من فريق ذوب آهان أصفهان الإيراني بثلاثية مقابل هدفين، أما نادي الهلال ففاز على فريق الدحيل القطري بثلاثية مقابل هدف.