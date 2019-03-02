الريال ضد برشلونة .. الملكي يسقط للمرة الثانية في البيرنابيو خلال 3 أيام

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الريال ضد برشلونة في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بفوز البارشا بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من مباراة الريال ضد برشلونة، بضغط هجومي كبير من قبل البارشا مع وجود أداء دفاعي جيد من قبل اللاعب الفرنسي رفائيل فاران مدافع نادي ريال مدريد.

وظل البارشا يضغط بقوة منذ بداية الشوط الأول من مباراة الريال ضد برشلونة، حتى تمكن النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش من تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول بعد تمريرة مميزة من اللاعب سيرجي روبيرتو.

وبعد الهدف الأول للبارشا في مباراة الريال ضد برشلونة، ظل ريال مدريد يضغط بقوة وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل في شباك الحارس الألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

لم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول من مباراة الريال ضد برشلونة بتقدم البارشا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الريال ضد برشلونة، واصل النادي الملكي ضغطه بقوة وذلك من أجل إحراز الهدف الأول له حيث حاول كثيرًا نادي الريال عبر اللاعب فينسيوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة تسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاع نادي برشلونة.

وانتهت مباراة الريال ضد برشلونة، بفوز البارشا بهدف دون رد ليتمكن برشلونة من إسقاط ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، حيث انتهت مباراة الريال ضد برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوز البارشا بثلاثية دون رد.

وبعد نهاية مباراة الريال ضد برشلونة في الدوري، أصبح رصيد برشلونة بعد الفوز 60 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة في المركز الثالث.

يذكر أن مباراة الريال ضد برشلونة كانت شهدت خلافًا حادًا بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدافع سيرخيو راموس في الشوط الأول.