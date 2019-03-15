الريال ضد سلتا فيغو .. زيدان يسعى لبداية قوية في ولايته الثانية

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الريال ضد سلتا فيغو المُقرر إقامتها، يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي ستشهد الظهور الأول للفرنسي زين الدين زيدان في ولايته الثانية.

ونجح مسؤولو المرينغي في إقناع زين الدين زيدان بالعودة لتدريب الملكي، بعد مرور 9 أشهر على استقالته، لتكون مباراة الريال ضد سلتا فيغو التي ستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو هي الأولى له.

ويأمل زيدان في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي لتحقيق فوز عريض في مباراة الريال ضد سلتا فيغو غدًا، بعد سلسلة من النتائج الكارثية حققها الملكي تحت قيادة جولين لوبيتيغي وسانتياغو سولاري.

وعلى الرغم من أن موسم المرينغي يُعتبر انتهى بعد توديع كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، إلا أن عودة زيدان أعادت الأمل للاعبين والجماهير في الظهور بمستوى مميز واستعادة الثقة وستكون البداية من مباراة الريال ضد سلتا فيغو المقبلة.

وقبل مباراة الريال ضد سلتا فيغو بعدة أيام، أعلن مجلس إدارة المرينغي برئاسة فلورنتينز بيريز عن تعاقده مع زيدان صاحب الـ46 عامًا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم للمرة الثانية، حتى منافسات عام 2022.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 51 نقطة، وذلك قبل مباراة الريال ضد سلتا فيغو غدًا، ويأمل زيدان تعثر أتلتيكو مدريد وانتزاع الوصافة منه.

ويقع فريق سلتا فيغو في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 25 نقطة، ليقترب من الهبوط، وذلك قبل مباراة الريال ضد سلتا فيغو غدًا.