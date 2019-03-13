الزائر القطبي يصل غدًا.. وتحذيرات مستمرة من العواصف الترابية والأمطار

المواطن - الرياض

أكد خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني تحوّل الرياح لجنوبية دلالة لبداية اضطرابات جوية على الأجواء نتيجة تكون تخلخل في الضغط شرق المتوسط.

وتوقع كراني طقساً دافئاً حتى قدوم الزائر القطبي فجر يوم غد الخميس مع نشاط للرياح وتدهور الرؤية على معظم الأجواء، مع طقس غائم على الشمال وسواحل تبوك وعلى الغربية وجنوباً حتى جازان مع خلايا ممطرة.

تحذيرات من الأرصاد:

في سياق متصل، نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة جازان، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، سالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هبوب العواصف الرملية التي تحد من مستوى الرؤية خاصة على الطرق السريعة، فضلاً عن التقيد بتعليمات السلامة.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظة جدة، الليث، خليص، الكامل، رابغ، مكة المكرمة، ويشمل الخط الواصل إلى جازان، وذلك حتى الثامنة مساءً.

وفي الباحة، نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، على منطقة الباحة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، حيث تشمل الحالة مدينة الباحة ومحافظات العقيق وبلجرشي والمندق والمخواة والأجزاء المجاورة لها وتستمر حتى الساعة الـ 8 من مساءً.

وأيضاً نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.