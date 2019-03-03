الزعاق: غداً أول أيام موسم الربيع الحار.. بياع الخبل عباته

المواطن - الرياض

توقع د. خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يكون اليوم آخر عقرب الدم وغداً الاثنين أول موسم العقرب الأخيرة والمسماة بـ(الدسم).

وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “هي موسم الربيع الحار

وسميت بذلك لأن حرارة شمسها تذيب الدسم داخل الأسقية، فنهارها يأخذ من حرارة الربيع وليلها من برودة الشتاء وبردها يسمى ببياع الخبل عباته.

وتابع خالد الزعاق “فيها تبدأ الأجواء بالتكفهر ، وعدد أيامها 13 يوما”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، جازان، مكة المكرمة، الليث، القنفذة).

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.