الزمالك والمقاولون .. أحمد علي يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري

المواطن - مروة نبيل

سجل أحمد علي هدفًا في الشوط الثاني من مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي أُقيمت على ملعب “بتروسبورت”، مساء اليوم الأربعاء، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لكرة القدم.

واحتضن ملعب “بتروسبورت”، مباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والمقاولون العرب، بتقدم الفريق الأبيض عن طريق مدافعه محمود حمدي الونش في الدقيقة 46، قبل أن يُحرز عبدالوهاب إسماعيل التعادل في الدقيقة 52.

وعزز الأبيض تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق نجم خط الوسط طارق حامد في الدقيقة 63، قبل أن يُسجل أحمد علي التعادل في الدقيقة 80 من أحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب من ركلة جزاء.

ورفع أحمد علي رصيده إلى 13 هدفًا بعدما هز الشباك في مباراة الزمالك والمقاولون اليوم، لينتزع صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لكرة القدم، وبفارق هدف عن نجم نادي الزمالك محمود علاء، ولاعب الاتحاد السكندري خالد قمر.

وكاد محمود علاء أن يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لكرة القدم، إلا أنه أهدر ركلة جزاء في مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم، ليكتفي بالمركز الثاني خلف أحمد علي.

ويحتل مهاجم فريق الداخلية، حسام باولو المركز الرابع في قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 10 أهداف بالتساوي مع نجم القلعة البيضاء محمود عبدالمنعم كهربا، بعدما فشل في زيادة رصيده خلال مباراة الزمالك والمقاولون اليوم.

ويتواجد في المركز السادس بقائمة ترتيب هدافي الدوري المصري لكرة القدم، لاعب نادي النجوم صلاح أمين برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع الإثيوبي شيمس بيكلي نجم نادي مصر المقاصة.