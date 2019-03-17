الزهراني يتفقد سير التدريب والخدمات المقدمة للمتدربين بتقنية أبها

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

تفقد نائب المحافظ للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني سير العملية التدريبية بالكلية التقنية بأبها وبصحبته مدير عام التدريب بالمنطقة الدكتور عبدالله آل مرزوق والتقى بالمتدربين والمدربين في الورش والمعامل والقاعات التدريبية.

وبدأ الزهراني، جولته بفرع الكلية بحي الموظفين واستمع إلى شرح من عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان عن مرافق الكلية والتحسينات التي قامت بها الكلية من أجل خدمة المتدربين وتوفير كافة الخدمات لهم واستمع الزهراني إلى مطالب المتدربين من حيث إكمال البكالوريوس في بعض التخصصات .

بعدها انتقل الزهراني إلى الكلية بحي جوحان وتجول في الأقسام التدريبية ومرافق الكلية وزار مقر مركز التوجية والإرشاد ومقر عشيرة الجوالة ومركز الموهوبين التقنيين واستمع إلى شرح عن كافة الابتكارات بالكلية وعملها وإنجازات ومشاركات الكلية في كافة المناسبات والمسابقات.

بعد ذلك عقد النائب للتدريب اجتماعا مطولا مع عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والمراكز التدريبية وقدم شكره للجميع على الجهود التي شاهدها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الكلية من الكليات الرائدة والمتميزة ويعول عليها الكثير في كافة الجوانب مطالبا الجميع ببذل قصارى الجهد من أجل خدمة المتدربين والاهتمام بالتدريب حتى يتم تخريج جيل مؤهل ومدرب بالتدريب الناجح من أجل أن يكونوا شبابا واعين وقادرين على المساهمة في نهضة وبناء الوطن بالأيدي والسواعد الوطنية وتحقيق تطلعات القيادة في ظل رؤية المملكة 2030.

واستمع الزهراني إلى مطالب الأقسام ومرئياتهم ووعد بأن تكون محل اهتمام قيادات المؤسسة وفي ختام الزيارة قدم شكره للجميع .

فيما قدم عميد الكلية آل عثمان شكره نيابة عن منسوبي الكلية للدكتور راشد الزهراني على هذه الزيارة التي يتطلع لها منسوبو الكلية من أجل التكامل بين الكلية والمؤسسة لتحقيق الريادة في التدريب ومشاهدة الجهود على أرض الواقع.