السديس يعيد تشكيل إدارات العموم والإدارات التابعة برئاسة الحرمين

المواطن - مكة المكرمة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بإعادة تشكيل إدارات العموم والإدارات التابعة والوحدات المرتبطة على النحو الآتي:

الأستاذ/طلال بن صالح الثقفي، مدير مكتب معالي الرئيس العام المكلف

الشيخ/سلمان بن صالح المقوشي، مساعد مدير مكتب الرئيس العام

للشؤون العلمية والتوجيهية

الأستاذ/سمير بن سعد السويهري، مساعد مدير مكتب الرئيس العام للشؤون الإدارية

الشيخ/ عبدالرحمن بن سعد الشهري، مدير الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية المكلف بالإضافة إلى عمله

الشيخ/ بدر بن عبدالله الفريح، مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية المكلف

سعادة الأستاذ/ نايف بن مشهور المطرفي، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير المكلف

الأستاذة/منيرة بنت عوض الجميعي، مديرة الإدارة العامة النسائية المكلف

المهندس/بندر بن محمد الخزيم، مساعد المدير العام لتقنية المعلومات

المهندس/وسام بن محمد مقادمي، مساعد مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة للشؤون التقنية والتطويرية

الأستاذة/سلمى بنت منيع اللهيبي، مساعدة مديرة الإدارة العامة النسائية بالإضافة إلى عملها

الأستاذ/تركي بن سعد الزهراني، مدير إدارة أمن المعلومات بالإدارة العامة لتقنية المعلومات

الأستاذ/محمد بن علي النمازي، وكيل إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية

المهندس/ عبدالملك بن فايز ملا، وكيل إدارة التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات

المهندس/ سعيد عبدالحميد المالكي، وكيل إدارة البنية التحتية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات

المهندس / أحمد سفير الشمراني، وكيل إدارة أمن المعلومات بالإدارة العامة لتقنية المعلومات

المهندس/عبدالرحمن عبدالعزيز العمودي، وكيل مكتب إدارة المشاريع PMO

الأستاذ/ عبدالله بن سعد المنعمي، وكيل إدارة التشغيل والدعم الفني بالإدارة العامة لتقنية المعلومات

المهندس/ عبدالله عبد الرحمن المحمود، وكيل إدارة التحول الإلكتروني بالإدارة العامة لتقنية المعلومات

الأستاذ/ عبدالله رويبح السلمي، مدير وحدة شؤون سفر الصائمين بالإدارة العامة للشؤون الخدمية

الأستاذ/مروان بن خليل خضري، مدير وحدة الرواتب والاستحقاقات بعمليات الموارد البشرية

المهندس/ فهد بن عبدالله مليباري، وكيل وحدة التواصل وإدارة التغيير بالإدارة العامة لتحقيق الرؤية

وتأتي هذه القرارات والتكليفات من ‫الرئيس العام لتكون الرئاسة رائدة في كل المجالات التي تخدم الوطن الغالي وتحقق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله – رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020.

وبارك الرئيس العام للمكلفين والمكلفات هذا التشريف حاثاً إياهم على التضامن والإخلاص وبذل كل ما يخدم الدين والوطن وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله-والتي تجد الرئاسة ومنسوبيها منهم كل الاهتمام والرعاية والدعم وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو وزير الداخلية ومستشار خادم الحرمين الشريفين سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبيهما يحفظهم الله جميعاً .

من جانبهم عبر الموظفون والموظفات الذين حظوا بثقة معالي الرئيس العام لهم عن شكرهم وامتنانهم لمعاليكم على هذه الثقة سائلين الله تعالى أن يكونوا عند حسن ظن معاليه وأن يوفقهم لخدمة الحرمين الشريفين وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله .