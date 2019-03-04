السديس يلقي درسه الشهري غدًا في رحاب المسجد النبوي

المواطن - المدينة المنورة

يلقي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، درسه الشهري من كتاب “زاد المعاد في هدي خير العباد” لابن قيم الجوزية رحمه الله بالمسجد النبوي، يوم غد الثلاثاء بعد صلاة المغرب في موقع الدرس التوسعة السعودية الأولى بين الحصوتين.

ويأتي هذا انطلاقًا من دور وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في نشر رسالة الحرمين الشريفين، وحرصًا منها على توعية العمار والزوار والاستفادة من الدروس العلمية المقامة في رحاب المسجد النبوي وخدمة لزائريه؛ حيث إن الدعوة موجهةٌ لطلاب العلم وزوار المسجد النبوي لحضور الدرس للاستزادة والاستفادة من هذه الدروس.