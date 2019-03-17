السعودية تعلن إنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية

السعودية تعلن إنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية

2019/03/17
الساعة 11:42 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية.

ذكرت ذلك قناة “العربية”، في نبأ عاجل قبل قليل.

المواطن“، ستوافيكم بتفاصيل إنشاء مركز حرب جوي بالشرقية تباعاً.

 

 



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