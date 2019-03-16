السعودية للكهرباء تُشغل محطة المعذر في الرياض بتكلفة 102 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت اليوم، شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع، إحدى الشركات التابعة لـ “السعودية للكهرباء”، عن تشغيل محطة تحويل المعذر في الرياض، بجهد 3 محولات (132 ك.ف – ١٣.٨ ك. ف).

وأوضح المهندس إبراهيم الخنيزان، الرئيس التنفيذي بالنيابة لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع أن تكلفة إنشاء مشروع المحطة بلغت 102 مليون ريال، وأضاف أنها ستساهم – بمشيئة الله – في دعم واستقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة المحيطة بها، وزيادة موثوقيتها، من خلال تعزيز الشبكة الأرضية، وستنقل الأحمال بشكل متتابع ومبرمج من عدد من المحطات إلى المحطة الجديدة.

يُذكر أن “السعودية للكهرباء” شغلت خلال الفترة الماضية عدد كبير من محطات التحويل في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لأكثر من 9.4 مليون مشترك، ودعم التوسع العمراني والسكاني في هذه المناطق.