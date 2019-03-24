السلامة الجوية تجذب المستثمرين الأجانب لقطاع النقل الجوي السعودي

المواطن - واس

تلعب السلامة الجوية في قطاع الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية دوراً مهماً ورئيس في تطوير هذا القطاع الحيوي، فقد أسهمت بشكل مباشر في تحقيق النمو المتسارع في سوق النقل الجوي، وتنامي الحركة الجوية في أجواء المملكة، وذلك عبر تطبيق مجموعة من اللوائح والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز سلامة الطيران في أجواء البلاد.

وحققت المعايير التي تطبقها الإدارة العامة للسلامة والمخاطر بالهيئة العامة للطيران المدني العديد من الإنجازات التي أسهمت بشكل رئيس في تعزيز السلامة في أجواء المملكة العربية السعودية التي تتبوأ مكانة عالمية مرموقة في مجال الطيران المدني على الصعيد الدولي، نظراً لدورها الرئيس في تحقيق أفضل درجات السلامة الجوية على المستوى العالمي والإقليمي، إذ كانت المملكة ولاتزال حريصة على تقديم الدعم لبرامج وخطط المنظمات الدولية التي تستهدف تطبيق القواعد والتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بسلامة الطيران المدني.

وللمملكة العديد من المشاركات الفعّالة في تطوير منظومة العمل الإقليمي والدولي بهدف تحقيق أعلى درجات ومعايير السلامة الجوية، وجاءت الموافقة السامية لاستضافة المملكة للمقر الدائم لمنظمة مراقبة السلامة الجوية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأكيدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة في مجال الطيران المدني، حيث تعّد صناعة النقل الجوي من أكثر الصناعات حيوية وديناميكية، كونها تلعب دوراً رئيسياً في اقتصاديات الدول، وتأثر تأثيرا مباشرا وغير مباشر في تحقيق التقدم الحضاري.

ويلقى “مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م” الذي تستضيفه المملكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من ( 25 ـ 26 رجب 1440هـ الموافق 1 ـ 2 أبريل 2019م)، في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، الضوء على سلامة منظومة الطيران المدني حول العالم، مع التركيز على سلامة الطائرات، وذلك خلال جلسات المؤتمر التي سيتم من خلالها مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالطيران المدني أبرزها: دور المرأة في الطيران، والسلامة الجوية وطائرات الدرونز، مواجهة التهديدات والمخاطر المتعلقة بأمن الطيران، والسياسات الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى المطارات الذكية والتقنية في المطارات، وتطوير تجربة المسافرين في المطارات، وإدارة مواهب الطيران وبناء جيل واعد في الطيران المدني.

وتعمل الإدارة العامة للسلامة والمخاطر بهيئة الطيران المدني، على تعزيز سلامة الطيران في مطارات وأجواء المملكة وفق أدق معايير السلامة العالمية، وتطبيق برنامج سلامة الدولة (SSP)، ومراقبة تطبيق برنامج إدارة السلامة (SMS) من قبل مقدمي الخدمة، والتأكد من ذلك من خلال زيارات تفتيشية دورية، كما تعني بالرصد المستمر لمخاطر الطيران بغية الحد من وقوعها، بالإضافة إلى استقبالها البلاغات بصورة مستمرة على مدار الساعة من خلال نظام الكتروني لاستقبال البلاغات، والتحقيق في المخالفات الفنية من قبل المختصين بإدارة السلامة، التي يظهر دورها الفعّال من خلال نتائج التدقيق والتحقيقات التي تعملها الإدارة العامة للسلامة وإدارة المخاطر التي ينتج عنها تعديل أو تحديث في الأنظمة التي تتماشى مع تشريعات الهيئة التي بدورها تتماشى مع الأنظمة العالمية لدورها الأساسي في تعزيز السلامة في جميع أقسام وعمليات الطيران، علاوة على تعزيز دور السلامة في التأكد من التدريب الفعّال للطيارين والفنيين والمهندسين وغيرهم، وتحديث أدله السلامة وبرامجها من قبل المشغل ومراجعتها مع الهيئة لتعزيز دور السلامة الأرضية والجوية، بالإضافة إلى فرض الامتثال بالأنظمة واللوائح الفنية للسلامة والتوصية بمعاقبة المخالفين المتعمدين.