السودان سيجني ملياري يورو من اتفاق ميناء حاويات

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قال مسؤول حكومي إن الحكومة السودانية ستجني 2.13 مليار يورو (2.44 مليار دولار) على مدى 20 عامًا من اتفاق مع الشركة العالمية لخدمات موانئ الحاويات (آي.سي.تي.إس.آي)الفلبينية لتوسعة الطاقة الاستيعابية لميناء سوداني.

وأكد علي أحمد عبد الرحيم، رئيس اللجنة الفنية المسؤولة عن التعاقد بشأن المشروع للصحفيين، أن الاتفاق يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمرفأ الحاويات الجنوبي في ميناء بورسودان إلى أكثر من 3 أمثال.

وأوضحت الشركة الشهر الماضي أن العقد البالغة مدته 20 عامًا سيشمل تولي شركة إدارة الموانئ الفلبينية تشغيل وإدارة وتطوير الميناء، ومن المتوقع استكمال تسليم المنشآت بحلول نهاية مارس.

ولفت عبد الرحيم إلى أن السودان تلقى 410 ملايين يورو من آي.سي.تي.إس.آي، من دفعة مقدمة قدرها 530 مليون يورو.

وهذه هي المرة الأولى التي يقر فيها مسؤول سوداني علنًا بالاتفاق، الموقع في 3 يناير الماضي.

وبدأ عمال الميناء إضرابًا الشهر الماضي رفضًا للخصخصة ”حفاظًا على موارد البلاد“، وفقًا لما قاله رئيس نقابة معارضة في ذلك الوقت.

وقال الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه أكبر احتجاجات شعبية منذ وصوله إلى السلطة قبل 30 عامًا، الشهر الماضي، إن السودان يعتزم النظر في العقد لضمان أنه عقد عادل للشعب السوداني.