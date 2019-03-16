السودان يقترض 300 مليون دولار من النقد العربي

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، أنها حصلت على قرضين بقيمة 300 مليون دولار من صندوق النقد العربي؛ لمواجهة النقص في العملات الأجنبية، الذي يعد عاملًا رئيسيًّا في الاحتجاجات ضد الرئيس عمر البشير.

وأدت المصاعب، التي يمر بها الاقتصاد السوداني وارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى تصاعد الغضب الشعبي وخروج تظاهرات في كافة أنحاء البلاد منذ ديسمبر 2018.

وأعلنت وزارة المالية السودانية أنها وقعت اتفاقي قرضين مع صندوق النقد العربي، مشيرةً إلى أن القرض الأول بقيمة 230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، بجانب تقديم تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع إستراتيجية للسودان بمبلغ 70 مليون دولار، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

ووقع نيابة عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالإنابة، مصطفى يوسف حولي، فيما وقع رئيس مجلس الإدارة، عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن صندوق النقد العربي.