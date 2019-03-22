السويلم : #النصر الأقل دعمًا من الهيئة.. رفضنا تافاريس.. ولن نُقيل فيتوريا

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود السويلم، على توضيح العديد من الأمور الهامة خلال حواره في برنامج كورة على قناة روتانا خليجية.

وأكد السويلم أن الدعم المالي من هيئة الرياضة لنادي النصر كان الأقل بين الأربعة الكبار، مُشددًا على أن هذا لا يزعجه؛ لأن إدارة العالمي احترافية، وتريد أن تعمل بنفسها وبإستراتيجية واضحة، ولا تريد أن يكون ناديًا مدللًا.

وتابع السويلم تصريحاته قائلًا: “عندما أصبحتُ الرئيس كانت هناك ديون مستعجلة على نادي النصر، وطلبت من المستشار تركي آل الشيخ فتح تحقيق، ووقتها قرر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تسديد كامل ديون الأندية”.

وعن كيفية وصوله لرئاسة نادي النصر، رد السويلم قائلًا: “في البداية المستشار تركي آل الشيخ يعلم أني كنت مهتمًّا بالاستثمار الرياضي خارج المملكة، وكنت أنوي شراء نادي أوروبي، لكن عرض علي رئاسة نادي الرياض لتأسيس مشروع يهتم بالفئات السنية وفريق أول يعيد أمجاد نادي الرياض العريق ووافقت”.

وأضاف: “بعد فترة تحدث معي عن مشاكل نادي النصر وعرض عليّ رئاسته وطلبت التفكير ثم قررت الموافقة؛ لأن رئاسة النصر مغرية لأي رجل أعمال يهتم بكرة القدم، وهو تحدٍّ صعب يحتاج لعمل احترافي، وهذا ما نعمل عليه في إدارة النادي حاليًّا، كما أنني نصراوي صميم، وأطمح بالاستمرار، وملف ترشحي جاهز خلال الجمعية العمومية القادمة”.

وبشأن ملف مفاوضات اللاعبين الأجانب، قال: “بدأنا مرحلة المفاوضات منذ بداية استلامي لملف الرئاسة، وكنا نريد الأفضل لنادي النصر، وتعاونت مع أحمد البريكي واثنين من الخبراء الفنيين الأجانب، ولم نكن مستعجلين، ودرسنا ملفات عديدة حتى استقرينا على الأسماء التي تم التعاقد معها وكانت أغلب الصفقات صعبة”.

وواصل: “وأكثرها صعوبة كان المفاوضات مع أحمد موسى، واستطعنا الحصول على توقيعه، وهذا بحد ذاته إنجاز يحسب لنا، ويعد التعاقد معه من أكبر الصفقات في الشرق الأوسط، موسى لاعب كبير، لكن ظروف الإصابة التي تعرض لها ووفاة والدته لم تخدمه، إلا أننا واثقون بإمكانياته وقدرته على العودة لمستواه قريبًا”.

واستكمل السويلم تصريحاته قائلًا: “عُرض علينا دجانيني تافاريس بسعر مبالغ فيه ورفضناه، وحسمنا مفاوضاتنا مع نواف العابد وعبدالله عطيف، لكن ميثاق الشرف للأسف أوقفنا، ولهذا السبب كنت ضد ميثاق الشرف، وحصلنا على خدمات لاعب نادي الشباب عبدالله الخيبري”.

وشدد السويلم على أن الحارس المصري محمد عواد كان هدفًا للإدارة النصراوية، ولكن نادي الوحدة عرض عليه مبلغ أكبر، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أن صفقة المغربي عبدالرزاق حمد الله مرت بصعوبات كبيرة، ولكن الإدارة نجحت في حسمها.

وحول إقالة كارينيو، قال السويلم: “لم يكن المدرب المناسب لنادي النصر في هذه المرحلة، وتم تعيين هيلدر؛ لأنه يعمل في الفئات السنية بذات الأسلوب والإستراتيجية الفنية التي اعتمدها النادي من بداية استلامي مهام رئاسة النادي”.

وأشار السويلم إلى أن فيتوريا مدرب كبير وهو يقود مشروع لسنوات طويلة لكي يكون الفريق منافس على البطولات، مُضيفًا: “لن يتم الحكم عليه مبكرًا، ولن تتم إقالته حتى لو لم يحقق أي بطولة هذا الموسم”.

وأوضح أن نادي النصر وقع مع طيران الاتحاد؛ لأنها شركة كبيرة وترعى أندية عالمية مثل مانشستر سيتي، مُشيرًا إلى أنه يوجد صفقات رعاية أكثر من ذلك مع شركات عالمية سيعلن عنها قريبًا.

ولفت السويلم، خلال تصريحاته التلفزيونية، إلى أن هناك مفاوضات ودراسات مع رئاسة الهيئة العامة للرياضة من أجل اعتماد بناء ملعب خاص لنادي النصر.

وعن نجم نادي النصر والكرة السعودية السابق ماجد عبدالله، أكد السويلم أنه أسطورة العالمي ويحترم وجهة نظره، ولكن القرار الذي تراه الإدارة مناسبًا تقوم باتخاذه.