السيف يشكر الملك سلمان وولي العهد على تحويل كليات القصيم إلى جامعة المستقبل

المواطن - القصيم

رفع الدكتور علي بن محمد الخلف السيف المشرف العام على كليات القصيم الأهلية وافر الشكر وخالص الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الموافقة الكريمة بتحويل كليات القصيم الأهلية إلى جامعة المستقبل.

وقال “السيف” إن هذه الموافقة الكريمة دلالة على الحرص التام لولاة الأمر، على قطاع التعليم واستشعارهم بحسهم القيادي ونظرتهم الثاقبة، وتطلعاتهم المستقبلية ورؤيتهم الطموحة لدوره الهام في بناء الإنسان، وصناعة حضارة الوطن ورقي المجتمعات.

كما ثمن “السيف” الدور الإيجابي لأمير القصيم فيصل بن مشعل بن سعود، معتبرًا هذه الجامعة الهدية التي يستحقها بوصفها أول جامعة أهلية بالمنطقة.

وأشاد “السيف” بوقفات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الصادقة ودعمه اللامحدود، وأعرب عن سعادته ومنسوبي الجامعة وطلبتها على هذا القرار سائلاً المولى عز وجل أن يكون هذا التحول داعمًا لمسيرة الجامعة في تنمية المنطقة والوطن بأكمله.