الشؤون الاقتصادية يطلع على مشروع إستراتيجية وزارة الثقافة

الشؤون الاقتصادية يطلع على مشروع إستراتيجية وزارة الثقافة

2019/03/03
الساعة 9:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا، مساء اليوم الأحد، في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وكان من ضمنها العرض المقدم من “وزارة الثقافة” حول الإستراتيجية الوطنية للثقافة، التي استعرضت الوضع الحالي لقطاع الثقافة بشكلٍ عام في المملكة، وأبرز التطلعات من تطور القطاع، وارتباطه الوثيق بتحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى الركائز الإستراتيجية للوزارة وأدوارها المختلفة، والخطة التنفيذية الأولية لعام 2019م.

كما ناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الأخرى، ومنها ملف اللجان الإشرافية للتخصيص المتعلقة بقطاع البيئة والمياه والزراعة وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.



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