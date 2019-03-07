الشباب يفتح النار على اتحاد القدم للمرة الثانية

المواطن - محمد سمعه

لا يزال نادي الشباب برئاسة خالد البلطان يُوجه الانتقادات للاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك بسبب تخبط القرارات وعدم إيضاح الصورة حولها في الفترة الأخيرة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر قرارًا بالسماح للأندية السعودية بضم 8 أجانب محترفين في صفوفها، ولكن سرعان ما يفكر اتحاد القدم في التراجع عن هذا القرار وتخفيض عدد الأجانب في الأندية السعودية.

وانتقد خالد البلطان قرار اتحاد القدم حول نيته تخفيض عدد الأجانب المحترفين قائلًا: لم نرد على اتحاد القدم بخصوص قرار الأجانب الثمانية لأنه لا يعرف وش يبي.

الانتقاد يتكرر للمرة الثانية

ويذكر أن النقد المُوجه من نادي الشباب لاتحاد القدم لا يحدث للمرة الأولى، حيث سبق لليث أن وجه نقدًا ورسالة غريبة عبر حسابه في تويتر لاتحاد القدم بعد معاقبة اللاعب البرازيلي سيبا قائلًا: لقد أسمعت لو ناديت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادي.

وكان الشباب أيضًا دخل في مسار بعض الأندية والتي اعترضت على طريقة اتخاذ القرارات والعقوبات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق في الموسم الجاري.

ويذكر أن قصي الفواز كان تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب الانتقادات العنيفة والتي وُجهت له لعدم نجاحه في إدارة شؤون اتحاد القدم، حيث وجه له سعود آل سويلم رئيس النصر انتقادات قوية بسبب الأخطاء التحكيمية وقرارات لجنة الانضباط.