الشباب يُفرط في الهدية والأمل يتجدد لـ #التعاون

المواطن - محمد سمعه

فرط نادي الشباب في فرصة الانفراد بالمركز الثالث بفارق كبير من النقاط وذلك بعد سقوطه بالأمس في فخ التعادل أمام نادي الاتفاق بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وإذا كان الشباب نجح في الفوز على فريق الاتفاق لأصبح رصيده من النقاط 46 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نادي التعاون، ولكن بعد تعادل الشباب بالأمس أصبح رصيد الليث حاليًا 44 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نادي التعاون.

ويذكر أن الشباب سيواجه في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق أحد يوم 30 مارس الجاري.

وكان خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، قال من قبل إنه قد لا يفكر في الاستمرار كرئيس لليث بعد نهاية الموسم الجاري، مضيفًا أنه يضع من الآن الخطة المناسبة لنادي الشباب للمنافسة على الألقاب المحلية في الموسم المقبل.

وتعرض فريق الشباب للخسارة من نادي النصر ذهابًا وإيابًا في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتفوق النصر على تصريحات البلطان والذي قال من قبل إن الشباب لا يسمح لأي منافس بالتفوق عليه ذهابًا وإيابًا.

وكان نادي الشباب خالَصَ اللاعب ناصر الشمراني والذي انتقل بعد ذلك إلى صفوف نادي الاتحاد كلاعب هاوٍ، وخالص الشباب كذلك اللاعب صالح القميزي.

ويذكر أن نادي الشباب كان ودَّع منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم من دور ثمن النهائي وذلك بعد السقوط في فخ الخسارة أمام نادي التعاون بثلاثية دون رد.

جدير بالذكر أن خالد البلطان كان تولى رئاسة نادي الشباب خلفًا لأحمد عقيل والذي تقدم باستقالته في فترة سابقة.

ويسعى الشباب بالطبع للحفاظ على بقائه في المركز الثالث وذلك من أجل ضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في العام المقبل.