الشبانة يبحث التعاون الإعلامي مع سفير فرنسا

المواطن - واس
استقبل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بالرياض اليوم ، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتطويره.
استقبل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بالرياض اليوم ، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتطويره.
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