الشبانة يبحث التعاون الإعلامي مع سفير فرنسا

المواطن - واس

استقبل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بالرياض اليوم ، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتطويره.