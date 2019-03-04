الشبانة يبحث التعاون الإعلامي مع سفير فرنسا

الشبانة يبحث التعاون الإعلامي مع سفير فرنسا

2019/03/04
الساعة 6:00 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه بالرياض اليوم ، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتطويره.



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