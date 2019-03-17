الشلهوب وسوريانو يقودان #الهلال .. والسومة وتافاريس في هجوم #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان الكرواتي زوران ماميتش والأوروغواياني خورخي فوساتي، عن تشكيل مباراة الهلال والأهلي اليوم ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال والأهلي اليوم، على أن تُقام مواجهة الإياب، يوم 15 من شهر أبريل المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال والأهلي كالتالي؛ عبدالله المعيوف، علي آل بليهي، ألبرتو بوتيا، محمد جحفلي، محمد البريك، ياسر الشهراني، محمد كنو، سالم الدوسري، أندريه كاريلو، محمد الشلهوب وجوناثان سوريانو.

ويجلس على مقاعد احتياط الزعيم في مباراة الهلال والأهلي اليوم كل من؛ محمد الواكد، ناصر الدوسري، حسن كادش، عبدالملك الخيبري، أحمد أشرف، هتان باهبري والفرنسي بافيتيمبي عوميز.

فيما جاء تشكيل الراقي في مباراة الهلال والأهلي كالتالي؛ محمد العويس، عبدالله حسون، محمد آل فتيل، باولو دياز، عبدالباسط هندي، محمد عبدالشافي، نوح الموسى، سلمان المؤشر، نيكولاي ستاتسيو، دجانيني تافاريس وعمر السومة.

وعلى مقاعد احتياط الراقي في مباراة الهلال والأهلي اليوم، يجلس كل من ياسر المسيليم، مهند عسيري، حسين المقهوي، محمد الزبيدي، أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب وعمر الزيني.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الهلال والأهلي اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيُقام في الجوهرة، فيما يأمل الراقي لتحقيق نتيجة إيجابية، وخطف بطاقة التأهل على ملعبه.