الشيخ المعجب لمتقاعدي النيابة العامة : تعيشون أجمل مراحل حياتكم

المواطن - الرياض

رعى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب حفل تكريم موظفي النيابة العامة المحالين للتقاعد لهذا العام 1440هـ في القاعة الكبرى بالمقر الرئيس للنيابة في مدينة الرياض.

جاء ذلك بحضور وكيل النيابة الشيخ شلعان الشلعان وأصحاب الفضيلة الوكلاء المساعدين ورؤساء الدوائر بالمقر الرئيسي ومدراء الإدارات.

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بكلمة للمكرمين من المتقاعدين ألقاها بالنيابة عنهم فضيلة الشيخ د.عبدالوهاب بن سعود السديري أشاد فيها بهذه الخطوة المباركة للنائب العام في استحداث هذه المبادرة الرائدة لتكريم الموظفين المحالين للتقاعد في مناسبة خاصة تكون حسن ختام لخدمتهم في العمل بالنيابة العامة.

وقدم فضيلته “الشكر والتقدير لمعالي النائب العام على تشريفه الحفل في يوم هو عنوان للوفاء والتقدير لسنين العطاء والإخلاص التي قام بها الزملاء كل في مجال اختصاصه”.

ثم ألقى النائب العام الشيخ سعود المعجب كلمة عبر فيها عن سعادته في مشاركة إخوانه هذه الاحتفالية موضحا أنهم يستحقون التكريم نظير ما قدموا من خدمات جليلة ساهمة في تطوير العمل في مرفق النيابة خلال السنوات الماضية إلى أن وصل إلى هذا المستوى المتميز في الأداء والسرعة في الإنجاز بدعم ومتابعة من ولاة الأمر حفظهم الله.

وقال المعجب “إن الاحتفاء بأهل الفضل والعرفان بحقكم واجب علينا حيث إن الوفاء لأهل الفضل سمة الكرام ، ونحن في النيابة العامة اعتمدنا هذه المبادرة السنوية لتكريم جميع أعضاء ومنسوبي النيابة العامة ممن استكمل مدته النظامية، كأحد برامج المسؤولية الاجتماعية، كما اعتمدت النيابة برنامجاً لاستقطاب الكفاءات المميزة ضمن مكتب تحقيق الرؤية والذي سوف يسعى للإفادة من الخبرات المتوافر لدى منسوبي النيابة الحاليين للتقاعد نظاماً حسب الاحتياج”.

وأضاف النائب العام أن مرحلة ما بعد الخدمة النظامية تحتاج إلى استثمار كافة الإمكانات التي كان العمل الرسمي يحول دون تحقيقها وهذه المرحلة تتطلب محاولة العمل مع أفراد الأسرة وأعضاء المجتمع في مجالات متعددة … حيث إنكم تعيشون أجمل مراحل حياتكم التي تتسم بالراحة من العمل اليومي والتفرغ للأسرة وخدمة المجتمع “.

وختم النائب كلمته بالشكر والثناء على ما تحظى به النيابة من دعم ومساندة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ثم تم تسليم الشهادات التقديرية للمكرمين والهدايا التذكارية تكريما على ما قدموه من أعمال جليلة كما تم أخذ الصور التذكارية مع معالي النائب العام. ثم شرف الجميع مناسبة الغداء التي أقيمت بهذه المناسبة.