الشيخ المغامسي يعلق على عدم ارتدائه العقال

المواطن - الرياض

رد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، على عدم ارتدائه العقال، مؤكداً أن ذلك ليس حراماً ولا شبهة فيه.

وأوضح المغامسي خلال برنامج ”الأبواب المتفرقة” أن عدم ارتداء العقال ليس حرامًا ولا شبهة، بل هو للسعوديين فخر، وهو لباس وطني وتقليد عريق.

وأشار الشيخ المغامسي، إلى أن العادة جرت من عهد أبي يوسف قاضي القضاة في زمن العباسيين على أن أهل العلم لهم رداء يتحلون به يُعرفون به عن الناس.

وأشار إلى أن من سبقوا من العلماء في هذه البلاد كالشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه، والشيخ عبدالعزيز بن باز، رحمهم الله، مضوا على هذا الأمر، ولم يكونوا يلبسون العقال.

وأكد أنه لا توجد أي غضاضة في لبسه، بل الأقرب إلى لبسه أفضل، قائلاً: ” في ظني لو لبس العلماء العقال لكان أكمل”.